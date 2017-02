Ladderzatte Grote Pier blikvanger in Stadsbrouwerij Radboud Medemblik

Foto Marcel Rob Laura Breebaart aan het werk aan de muurschildering in Stadsbrouwerij Radboud. Zittend de dronken en verslagen Grote Pier.

MEDEMBLIK - De nieuwe Stadsbrouwerij Radboud in Medemblik heeft een echte blikvanger op de muur gekregen. Hierop staan figuren uit de historie van Medemblik: Koning Radboud, Floris V en Grote Pier. De muurschildering is gemaakt door Medemblikse Laura Breebaart (31), die het een eer vindt om zo’n werk te mogen maken in haar eigen stad.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 16:57 (Update 7-2-2017, 16:57)

De schildering is een lokale geschiedenisles in één oogopslag. In de hoek zit Grote Pier, ladderzat en verslagen. Aan tafel zit Graaf Floris V en staand op...