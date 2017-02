Wedstrijdklompbootjes in Centrum Varend Erfgoed

SONY DSC

HOORN - Dertig jeugdige waterscouts van het Hoornse Vaandrig Peetoom Vendel zijn drie zaterdagen druk met het maken van klompenzeilbootjes.

Door Eric Molenaar - 7-2-2017, 16:29 (Update 7-2-2017, 16:43)

Afgelopen weekend begonnen ze hiermee, onder begeleiding van vrijwilligers van het Centrum Varend Erfgoed. Geconcentreerd werd gemeten, gezaagd en gelijmd. Dit is niet zomaar knutselen, dit is werken aan een heus wedstrijdklompbootje. Een die voldoet aan de regels van de officieel door het Watersportverbond erkende eenheidsklasse ’De Friese klomp’. Alle aspecten van het bouwen; houtbewerking, zeilen tanen (conserveren) en tuigen komen aan bod. De bouw wordt afgesloten met een zeilwedstrijd in de haven van Hoorn. De winnaars mogen een tochtje maken in een historisch vissersschip. De bouw van de wedstrijdzeilklompjes is te volgen via de Facebookpagina ’stichting.varenderfgoedhoorn’.