Onderdijk bestaat nu ook op Buienradar

ONDERDIJK - Ga je een dagje naar Onderdijk, kun je niet eens even checken of het gaat regenen! Het zat Onderdijker Jeroen Haakman dwars. Hij mailde Buienradar en het was meteen geregeld. Onderdijk is toegevoegd als volwaardige plaatsnaam.

Door Anouk Haakman - 7-2-2017, 15:19 (Update 7-2-2017, 15:19)

Het is een klein trauma voor vele ’Keuters’. In het telefoonboek moeten zij opgezocht worden onder Wervershoof en op sites als Buienradar zijn ze niet te vinden.

Dat terwijl de gemiddelde Onderdijker zich écht geen Wervershover voelt. Bovendien trekt Onderdijk nog aardig wat dagjesmensen met...