Windmolenpark Zwaagdijk-Oost: ’Jullie leven in een andere wereld’

United Photos/Paul Vreeker Omwonenden zitten met hun protestborden op de publieke tribune bij Provinciale Staten.

HAARLEM/ZWAAGDIJK-OOST - De kloof tussen burger en politiek werd pijnlijk zichtbaar, maandag in de Statenzaal van de provincie Noord-Holland. Politici die over regels praten, gefrustreerde burgers die het allemaal niet begrijpen.

Door Connie Vertegaal - 7-2-2017, 12:28 (Update 7-2-2017, 14:05)

De Zwaagdijkers snappen niet dat de de velden rond hun dorp in een beleidsstuk van de provincie als ’verstedelijkt’ zijn bestempeld. Ze snappen ook niet dat overal in Noord-Holland 600 meter de grens is tussen de woningen en windmolens, behalve in Zwaagdijk-Oost. En ze snappen niet dat de politici onthutst zijn...