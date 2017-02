Veertig maanden cel voor brute overval Deen in Hoorn

HAARLEM/HOORN - Naelle J. (22) uit Hoorn is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden, voornamelijk voor zijn leidende rol in de overval bij de Deen op 17 januari 2016.

Twee mannen, in donkere kleding, met capuchons over het hoofd, komen die zondag rond 18 uur de supermarkt aan het Stan Kentonhof in Hoorn binnen. Ze bedreigen het personeel met (nep-)vuurwapens en maken 1450 euro buit. Volgens de Haarlemse rechtbank hebben J. en zijn mededader hiermee zeer ernstig inbreuk gemaakt op de...