Leed rond aanleg rotonde Florasingel Bovenkarspel bijna geleden

Foto provincie Noord-Holland De nu nog niet gereed zijnde rotonde tussen Bovenkarspel en Venhuizen.

BOVENKARSPEL - Het is nog even afzien voor de gebruikers van de rotonde Florasingel/Provincialeweg N506 in Bovenkarspel. Maar dan is het leed ook geleden.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 18:27 (Update 6-2-2017, 18:28)

Nadat het werk aan de N23, dus ook aan de rotonde Florasingel, maanden heeft stilgelegen vanwege het conflict tussen de provincie en bouwer Heijmans, is de aannemer dan eindelijk weer aan de slag om de rotonde af te bouwen. Die gaat vanaf vrijdag 17 februari een weekend dicht voor alle verkeer om goede aansluitingen te maken.

Maar dat is...