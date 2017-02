Nieuw hip paleis voor moeders

Foto Henk de Weerd Verloskundigen Simone Bosma-Van der Geest (links, met zoon Hidde), Ingrid Barten en Hinke van Belzen-Slappendel.

MEDEMBLIK - Een leeg hoekje in de binnenstad wordt opgevuld. Binnenkort start de bouw van de nieuwe praktijkruimte van verloskundigepraktijk De Vooroever. ,,Dan hebben we eindelijk iets helemaal voor onszelf’’, zegt verloskundige Ingrid Barten.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 18:25 (Update 6-2-2017, 18:25)

Barten werkt in de praktijk samen met Hinke van Belzen-Slappendel, Simone Bosma-Van der Geest en waarneemster Fabiënne Bergsma. Ze hebben een uitgestrekte plattelandspraktijk in de gemeenten Medemblik en de Wieringermeer. Ze houden spreekuur in Middenmeer en Wieringerwerf en in Medemblik bij de huisartsenpraktijk aan de Compagniesingel.

,,De huisartsen hebben die ruimte zelf nodig’’, zegt Hinke van Belzen. ,,Al gauw werden we enthousiast om iets helemaal voor onszelf te maken. Vrouwen komen bij ons al in de achtste week van de zwangerschap voor de eerste echo en de intake. Dan hebben ze het meestal nog niet verteld aan hun omgeving. In de huisartsenpraktijk ziet iedereen je zitten, de wachtruimte zit ook nog eens naast een drukke apotheek. En het is natuurlijk ons kent ons in de regio, dus dan denken mensen: zou ze zwanger zijn? We weten dat vrouwen het prettiger vinden als ze wat meer privacy zouden hebben. Dat hebben we straks. En daarom zitten we ook niet in een woonwijk. Hier val je minder op, want er lopen zoveel mensen.’’

Ingrid Barten: ,,We kunnen de praktijk straks naar onze eigen ideeën inrichten. Met meubeltjes en schilderijen die zwangere vrouwen en jonge moeders aanspreekt.’’ Hinke lacht en zegt: ,,We gaan zelf klussen als het klaar is en dan gaan we helemaal los, we gaan er iets hips van maken.’’

De nieuwe praktijk krijgt twee spreekkamers, want één spreekkamer is soms toch tekort. Er komt ook een ruimte waar de verloskundigen voorlichting kunnen geven. Simone Bosma: ,,Dat doen we voor de GGD. Die bijeenkomsten zijn bij het consultatiebureau in een ruimte waar ouderen biljarten. Straks hebben we een mooie ruimte voor onszelf. We hebben ook regelmatig overleg met de gynaecologen van het Westfriesgasthuis. Alle zwangere vrouwen melden zich bij ons, maar als er complicaties zijn waardoor ze onder leiding van een gynaecoloog moeten bevallen, dan sturen we ze door. In onze nieuwe praktijk hebben we straks ook een mooie ruimte voor dat werkoverleg.’’

De bouw van het pand start binnenkort en in het najaar hopen de verloskundigen erin te trekken. 2017 is in meer opzichten een bijzonder jaar voor de vrouwen, want twee van hen zijn nu zelf zwanger. Hinke van Belzen is al met verlof. ,,Als ik terugkom hoop ik in het nieuwe pand te beginnen’’, zegt Ingrid Barten. Haar zwangerschap is nog pril. ,,We doen elkaars bevallingen.’’