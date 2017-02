’Lieve Amigo, wil je op mijn feestje komen?’

Eigen foto Amigo (rechts) en Chicco met Nils en Eline.

ENKHUIZEN - ’Lieve Amigo, ik mis je. Wil je op mijn verjaardag komen? Eline.’ Wie kan zo’n verzoek van een zesjarige weigeren? Hoofdpiet niet.

Door Tanja Koopen - 6-2-2017, 18:22 (Update 6-2-2017, 18:22)

Dus was het groot feest op Elines zesde verjaardag in Enkhuizen, vertelt moeder Ellen Schot. Zaterdag kwam hoofdpiet Amigo met zijn maatje Chicco even over uit Spanje. ,,Zonder kragen, die moesten we zogenaamd ophalen hadden we gezegd. Anders konden we niet weg uit Spanje, hé.’’

Amigo, de hoofdpiet uit het Pietendorp, maar ook bekend van de Enkhuizer intocht en...