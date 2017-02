Acties voor SamenLoop voor Hoop barsten al los

GROOTEBROEK - De acties om geld in te zamelen voor de nieuwe editie van SamenLoop voor Hoop barsten alweer los. Donderdag is er een informatieavond.

Door Tanja Koopen - 6-2-2017, 18:19 (Update 6-2-2017, 18:19)

Het 24-uurs wandelevenement wordt gehouden op 17 en 18 juni in het Streekbos. De acties zijn in volle gang en worden heel verschillend aangepakt. De restaurantactie van team HSIS ‘dineren voor SamenLoop voor Hoop’ bij ‘De Buren’ en ‘het Roode Hert’ heeft al 2572 euro opgehaald.

Op 12 maart vindt in de Roode Leeuw een Wedding Event plaats, georganiseerd door team Vlinder, met bruidsshows, feestkleding en optredens. Ook hiervan komt de opbrengst volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding.

Pisa

Inloophuis Medemblik en Inloophuis Pisa. Andere teams hopen veel geld in te zamelen met bijvoorbeeld het haken van knuffels, verkopen van tulpen of het organiseren van een benefietconcert.

Donderdagavond 9 februari om 19.30 uur wordt in dorpshuis De Stek de eerste informatie- en teamcaptainavond gehouden. Tijdens deze avond krijgen deelnemers nuttige informatie. Iedereen die meer wil weten of inspiratie voor acties wil opdoen is echter welkom.

KWF

Voorzitter Nathalie van Haasteren vertelt deze avond wat de SamenLoop precies inhoudt. KWF coördinator Rudi Overmars spreekt over zijn ruime ervaringen met SamenLoop voor Hoop en licht de rol van teamcaptain toe. Tot slot komen teams aan bod om te vertellen waarom ze meedoen.

De bijeenkomst is donderdag van 19.30 tot 20.30 uur in De Stek.