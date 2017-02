Gifgroen water volgens Hoorn ongevaarlijk

Foto Cees Beemster Kees Klijn bij het gifgroene water langs het Buurtje.

HOORN - Groot was de verbazing op het gezicht van Kees Klijn in Hoorn toen hij gistermiddag plots het water in de gracht voor zijn huis gifgroen zag worden. ,,Het is chemisch spul, dat kun je wel zien’’, zegt hij. Volgens de gemeente Hoorn is het een biologisch afbreekbaar goedje dat ongevaarlijk is voor mens en dier.

Door Cees Beemster - 6-2-2017, 18:12 (Update 6-2-2017, 18:12)

Bewoners van het Buurtje in het stadscentrum zagen gistermiddag rond half twee hoe medewerkers van de gemeente spul in de riolering gooiden, die onder de...