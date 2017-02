Windmolenpark Zwaagdijk-Oost komt er

United Photos/Paul Vreeker Zwaagdijkers op de stoep van het Provinciehuis, waar Maria Weeber van Tegenwind Johan Remkes de petitie van de gemeente Medemblik aanbiedt.

HAARLEM/ZWAAGDIJK-OOST - De teleurstelling bij tegenstanders van windpark Westfrisia in Zwaagdijk-Oost is enorm. Provinciale Staten ging maandag akkoord met de komst van het windpark, waar 97 procent van de bevolking plus de gemeente Medemblik zich tegen verzet.

Door Connie Vertegaal - 6-2-2017, 17:58 (Update 6-2-2017, 17:58)

Een voorstel van de SP om de windmolens van Westfrisia in het Westelijk Havengebied van Amsterdam te plaatsen - zodat de initiatiefnemers van Windpark Westfrisia daar aan de slag kunnen - kreeg nauwelijks steun. SP’er Marnix Bruggeman wist te melden dat het Amsterdamse Havenbedrijf open...