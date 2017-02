Westfriese Bedrijvengroep wil geld provincie voor aanleg glasvezel

HOORN - De Westfriese Bedrijvengoep eist in een brandbrief aan gedeputeerde Jaap Bond dat de provincie Noord-Holland zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over haar financiële bijdrage voor glasvezel in dunbevolkte buitengebieden. Want pas dan kunnen gemeenten en bedrijven in West-Friesland hun plannen hiervoor laten uitvoeren. De glasvezel is volgens voorzitter Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep van levensbelang. „De digitale bereikbaarheid van bedrijven wordt steeds belangrijker. Op termijn wordt dit misschien zelfs wel belangrijker dan de bereikbaarheid via het asfalt.”

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 16:12 (Update 6-2-2017, 16:12)

Voorwaarde

Glasvezel is...