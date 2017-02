Winkeldief uit Hoorn moet vijf weken zitten

,,Ik beken alles’’, had de van winkeldiefstallen verdachte Hoornse Henriëtte G. (53) bij de politie verklaard.

Bij de strafzitting bij de politierechter schreef ze alles toe aan haar alcoholverslaving.

De vrouw komt keer op keer wegens diefstal in aanraking met de politie. Deze keer had ze op 12 juli bij de Primark in Zaandam kledingstukken gestolen. In Zaandam en Hoorn nam ze vorig jaar bij verschillende supermarkten bovendien zonder te betalen levensmiddelen en flessen wijn mee.

Zinloos

De reclassering vond na diverse vergeefse pogingen...