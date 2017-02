Bloemenfustdief betrapt in Andijk

Archieffoto Er zijn 15 miljoen bloemenemmers in omloop. Ze zijn vier euro statiegeld waard en geliefd bij dieven.

ANDIJK - De politie heeft een 51-jarige man opgepakt voor het stelen van bloemenemmers in Andijk. Naar nu bekend is geworden wilde de man in de nacht van dinsdag op woensdag zo’n 450 (deels gevulde) bloemenkratten stelen aan de Grootslagweg, maar hier stak de politie een stokje voor.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 14:48 (Update 6-2-2017, 14:48)

De kratten werden meegenomen bij het bedrijf van Chris Boon. De schade zou rond de 3500 en 4000 euro geweest zijn. Hij is niet verzekerd, dus blij dat de dader gepakt is. Die werd...