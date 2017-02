Alles uit de kast om Sophie op te sporen

Foto Petra Logger Sophie.

OPMEER - Wie weet Sohie is gebleven? De Jack Russel van de familie Logger in Opmeer wordt sinds 26 januari vermist.

Kosten noch moeite zijn gespaard het bruinwitte rashondje op te sporen. Tientallen vrijwilligers hebben gezocht met speurhonden en er zijn honderden flyers verspreid maar tot dusver geen teken van leven. ,,We missen haar ontzettend en begrijpen er niets van’’, zegt Petra Logger. De familie Logger woont in De Lage Hoek vlakbij de Wipbrug, daar hebben ze weiland, omsloten met hekwerk en sloten. ,,We hebben ook een poort en die staat nooit open’’, zegt Petra. Desondanks is Sophie er vandoor. ,,We hebben geen teken van leven gekregen, ze lijkt van de aardbodem verdwenen.’’ Ten tijde van haar verdwijning lag er ijs op de sloten, weet Petra. ,,Maar dan nog. Iemand moet haar toch hebben gezien? Ze is heel lief en aanhankelijk.’’ Bert Logger is aangeslagen: ,,Ik ben bang dat ze gejat is. Anders was ze al lang opgedoken. Het is zo’n allemachtig lief hondje, ze vindt iedereen lief, stapt bij iedereen in de auto.’’

Het signalement en de foto van Sophie zijn via sociale media verspreid en gedeeld. Ook zijn er posters opgehangen en zijn instanties ingelicht zoals Amivedi. Bellen kan ook met Petra Logger: 06 22444587.