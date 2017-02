Rechter beslecht rel windpark Berkhout

BERKHOUT - Veehouder Nico Groen moet zijn plaats in de windcoöperatie Lijsbeth Tijs opgeven. Dat heeft de Alkmaarse rechter bepaald.

Door Coen van de Luytgaarden - 4-2-2017, 17:53 (Update 4-2-2017, 17:53)

Groen werd door diens ’maten’ voor de rechter gesleept om hem te bewegen de maatschap te verlaten. Nu de rechter die eis inwilligt, kunnen de overige leden de molens van het windpark vervangen. ,,We zijn op alle fronten in het gelijk gesteld en daar zijn we heel blij mee’’, aldus Elias Peetoom. ,,Dit betekent dat we door kunnen met onze plannen. We...