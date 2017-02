Ideeën: klimwand en parkje bij Grote Kerk

HOORN - Een schommel voor volwassenen, een hondenuitlaatveldje, een waterspeelplein, een klimwand. Het zijn zomaar wat wensen van inwoners van Hoorn voor het Kerkplein.

Door Connie Vertegaal - 4-2-2017, 17:49 (Update 4-2-2017, 17:49)

Het plein in het centrum van Hoorn gaat op de schop. Parkeerplaatsen en fietsenrekken zullen verdwijnen. Hoe de vrije ruimte wordt gevuld is nog niet duidelijk. Bewoners mogen meedenken. Afgelopen zaterdag was hiervoor een inloop in Huis Verloren.

Op gele post-it papiertjes hebben mensen hun wensen opgeschreven. Maar niet iedereen heeft daar genoeg aan. Ron Groenestein, bootsman van de Halve Maen, schrijft een heel vel vol met wat hij als ideaal ziet. ,,Maak het plein groen. Dan ontstaat een prachtig microparkje in het centrum. Het zou een verrijking zijn van de stad’’, zegt hij.

Meer groen is een wens die vaker terugkomt. Maar er zijn ook bewoners die er graag meer horeca zien. Oud-burgemeester Pierre Janssens bepleit een glazen wand van de kerk, nu hoge blinde muren. ,,Daardoor heeft het plein een doodse uitstraling.’’

Harm Stumpel wil dat de toegang tot de kerktoren duidelijker zichtbaar wordt. Hij is van de carillonvereniging. ,,Wij willen torenbeklimmingen organiseren. Nu gaat de entree schuil achter een parkeerautomaat.’’ Stumpel vindt ook dat de gemeente de eigenaar van het gat in het Kerkplein (decennia terug ontstaan toen twee woningen illegaal werden afgebroken) moet dwingen het gat te vullen. Maar misschien kan op die plek een nieuw fietsenstalling komen, als de fietsenrekken aan de voorkant van de kerk worden verwijderd.

Allard Roubos lijkt het mooi om een klein grachtje aan te maken. Verder pleit hij voor een park op de plek waar nu de bewoners van de kerk parkeren. Parkeren zou ondergronds moeten, vindt Roubos, die een heel plan heeft uitgetekend.

Bastine Speksnijder van de gemeente zegt Roubos dat niet al zijn ideeën de eindstreep zullen halen. ,,De parkeerplaats voor de kerkbewoners is privé eigendom dus daar kunnen we niets mee.’’

Inspirerend

Wethouder Samir Bashara vindt de ideeën die bewoners aandragen inspirerend. ,,Het is geweldig om te zien wat onze oproep losmaakt. Meer groen, minder blik en een levendiger plein, dat hoor ik veel. Er zijn ook zorgen. Ondernemers willen niet alle parkeerplaatsen kwijt, bewoners zijn bang voor lawaai. Het zal nooit lukken iedereen tevreden te stellen, maar natuurlijk hebben we oog en oor voor de zorgen.’’