China komt bollenkennis nu halen

Foto Holland Media Combinatie / Cees Beemster Henk Westerhof (links) en Nico Kaaijk tussen de tulpen in Creil.

CREIL - China wil met een eigen bedrijf vanuit Nederland rechstreeks tulpenbollen gaan importeren. Venhuizer Nico Kaaijk richt dit bedrijf in 2019 op in opdracht van de Chinese Communistische Partij. Het wordt een honderd procent Chinese BV dat hier bollen van telers koopt en verscheept naar tulpenparken en -broeiers in China. Daarmee importeert China ook de kennis om zelf bollen te gaan telen. De angst dat Nederland hierdoor zijn leidende positie op bollengebied kwijtraakt is volgens Kaaijk onzin. „De teelt in China zal altijd aanvullend blijven op de teelt hier.”

Door Cees Beemster - 4-2-2017, 8:17 (Update 4-2-2017, 8:17)