Welke West-Friese onderneming wint dé prijs?

Donderdagavond wordt het bekend: Gaat de prestigieuze Westfriesland Méér Prijs naar Autobedrijf Peter Ursem, Seed Processing Holland of Knipping? Wint Ventis, Encis of Social Blue de Runner Up Prijs? Gaat de Retail Publieksprijs naar Groot Schoenmode, Boekhandel Stumpel of ’groene vakwinkel’ Van der Kroon? Dat laatste bepaalt het publiek via wfgala.nl. Voor de andere prijzen beslist de jury pas donderdag. Hieronder de kanshebbers.

Door Eric Molenaar - 4-2-2017, 7:00 (Update 4-2-2017, 7:00)

West-Friesland Méér Prijs

Knipping blééf investeren, ook in crisis

Knipping Kozijnen,

Zwaagdijk West (1982)

Directeur Jacob Wiering over de vraag waarom Knipping dé...