Wildkampeerder weg uit Nesbos

Foto Holland Media Combinatie Sebastian Petryka bij zijn tent in het Nesbos.

ONDERDIJK - Het Recreatieschap West-Friesland heeft de tenten verwijderd die wildkampeerder Sebastian Petryka had opgezet in het Nesbos bij Onderdijk.

Door Connie Vertegaal - 3-2-2017, 17:38 (Update 3-2-2017, 17:38)

Petryka verbleef al maanden op het buitendijkse recreatieterrein. Donderdag is Petryka nog wel in Medemblik gezien, hij zat daar vaak op een bankje bij de Kwikkelsebrug. Volgens Karel Schoenaker van het Recreatieschap is hij niet van zijn tenten beroofd en aan zijn lot overgelaten. ,,In overleg met de gemeente en de politie is er hulpverlening ingeschakeld. We zijn hier vrij lang mee...