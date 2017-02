Bouwen mooier dan de optocht

Foto HMC Arjan Knol (links) en Pieter Mast van De Biermusketiers bij hun zelfgemaakte slangenkop. Bekijk Fotoserie

ZWAAG - Het regent en het waait. Gans West-Friesland zit in dit kille en donkere seizoen binnen en koekeloert avond na avond naar wat het televisie- en het computerscherm brengt. Al klinkt er ook iedere avond gezaag en getimmer in meerdere landbouwschuren in Oosterblokker en Westwoud. Hier zijn groepen carnavalsliefhebbers in het diepste geheim maandenlang bezig om de mooiste wagens te bouwen voor de grote carnavalsoptocht van Zwaag op zondag 26 februari.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 17:36 (Update 3-2-2017, 17:36)

Bergen piepschuim vullen de schuren. Want om al die fantastische,...