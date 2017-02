’Huisarts beter bereikbaar dan de gemeente Opmeer’

OPMEER - Digitalisering van gemeentelijke dienstverlening is prima. ,,Maar we lijken er in doorgeschoten’’, zegt Wim van Hunnik.

Door Coen van de Luytgaarden - 3-2-2017, 17:06 (Update 3-2-2017, 17:06)

De fractieleider van Gemeentebelangen (GB) uitte deze week tijdens de raadsvergadering felle kritiek op de telefonische bereikbaarheid en klantgerichtheid van de gemeente Opmeer. Hij eiste in een motie zelfs een onderzoek naar de slagvaardigheid en efficiëntie.

Van Hunnik onderschrijft het toenemende belang van de gemeentewebsite en de digitale dienstverlening. ,,Maar dit soort zaken is niet voor iedereen even toegankelijk. Ik hoor mensen zeggen: ’Mijn huisarts kan ik beter bereiken’. Een andere werkwijze vereist een cultuuromslag en dat kost tijd en energie. Wij bespeuren een gevoel van onbehagen in de samenleving omdat dingen niet functioneren.’’

Volgens wethouder Ruud Heijtink (ict en dienstverlening) zijn de klachten ’op de vingers van een hand te tellen’. ,,Ik geef toe dat het telefonische spreekuur absoluut wennen is. Maar dit gevoel herken ik niet.’’ Fractievoorzitter Mario Appelman (DSV) trok de motie van GB in twijfel. ,,Waar gaat dit over? Gaat dit om burgers die je bij Deen aanklampen omdat je raadslid bent? Ik vraag me af, of er een structureel probleem ligt.’’ Ook de PvdA vond de motie ’overbodig’.

Het toeval wil dat Opmeer momenteel al onderzoek verricht naar bereikbaarheid en klantvriendelijkheid. Besloten is de resultaten van die analyse af te wachten en de motie ’te parkeren’. ,,Ik voel me uitgedaagd en pak de handschoen op’’, aldus Heijtink.