Kitty en Karin schitteren in ’Volle Bloei’

Foto Marcel Rob Kitty Dam in bloembinderij De Kaag te Spanbroek. Ze mag optreden met Karin Bloemen.

SPANBROEK - Zo zit je in de bloemen, zo treed je ermee op. Kitty Dam uit Hoogwoud beleeft een bijzondere carrièrestart.

Door Coen van de Luytgaarden - 3-2-2017, 16:56 (Update 3-2-2017, 16:56)

Ze staat vrijdag 10 maart met Karin Bloemen op het podium in schouwburg Het Park in Hoorn. In de theatershow ’Volle Bloei’ schitteren Kitty en Karin zij aan zij. ,,Dit is echt heel spannend. Er komen heel veel vrienden van me kijken en ik vind het een heel grote eer om met Karin Bloemen op te mogen treden’’, zegt de 21-jarige...