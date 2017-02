Marktkooplui behoorlijk tevreden

Foto Theo Groot Chris de Jong in zijn luxe kaaswagen: „We hebben een trouw publiek met veel vaste klanten.”

ENKHUIZEN - De kooplieden op de markt in Enkhuizen zijn behoorlijk tevreden en hebben dat ook aangegeven in de enquête. Met name in de ’foodhoek’ heeft men niet te klagen, hoewel meer bezoekers altijd welkom zijn. Bloemenman Henk Nederpelt zou graag meer een mix zien van food en non-food, en wordt daarbij ondersteund door Dico Sprokkereef, die sinds vier weken met zijn wolkraam op de Enkhuizer markt staat.

Door Theo Groot - 3-2-2017, 15:30 (Update 3-2-2017, 15:30)

Jorian Vleesch du Bois van Rien’s Team heeft alleen altijd last van de wind...