’Weekmarkt Enkhuizen op andere dag of plek’

ENKHUIZEN - Wethouder Gerrit Wijnne sluit niet uit dat de weekmarkt van Enkhuizen gebaat zou zijn bij een andere dag of plek in de binnenstad. ,,Maar dat zou dan moeten blijken uit de enquête die we op dit moment houden.’’

Door Paul Gutter - 3-2-2017, 15:30 (Update 3-2-2017, 15:30)

De gemeente Enkhuizen laat bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) uit Nijmegen onderzoeken wat de behoefte is naar, maar ook van, de ambulante handel in de binnenstad. De marktkooplui zijn reeds ondervraagd, winkeliers hebben tot 15 februari de tijd om de enquête...