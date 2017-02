Graven op monumentenlijst Hoorn

Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De algemene begraafplaats aan het Keern, met baarhuisje.

HOORN - Zeven grafmonumenten in Hoorn, Blokker en Zwaag en een deel van de begraafplaats aan het Keern/Dampten in Hoorn komen op de gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente wil hiermee dit erfgoed en de verhalen die hierbij horen beschermen en behouden.

Door Jaap Stiemer - 3-2-2017, 10:55 (Update 3-2-2017, 10:55)

Het is niet voor het eerst dat in Hoorn graven en begraafplaatsen op de monumentenlijst komen: de schilderachtige roomsa-katholieke begraafplaats aan de Drieboomlaan heeft oko al de beschermde status. Een verzoek voor het uitbreiden van het aantal beschermde graven werd onder meer gedaan door de Vereniging Oud Hoorn, nadat er uitgebreid onderzoek was gedaan naar de cultuurhistorische waarde van begraafplaatsen en grafmonumenten in de gemeente.

Eerder werd al wel het baarhuisje op de begraafplaats aan het Keern op de gemeentelijke lijst gezet. Nu komt het oudste deel van deze begraafplaats ook op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat om het deel dat tussen 1830 en 1958 is ontstaan. Deze begraafplaats werd aangelegd omdat het vanaf 1830 in plaatsen met meer dan 1000 inwoners niet langer was toegestana mensen in kerken te begraven. Buiten de bebouwde kom moest een begraafplaats worden gemaakt. Aan het Keern werden ook mensen herbegraven die eerder een graf in de Grote Kerk, Oosterkerk en Noorderkerk. Het perceel werd ingedeeld op basis van godsdienstige gezindheid.

Deze begraafplaats wordt niet meer gebruikt. Er zijn verschillende graven van oud-burgemeesters en ereburgers van Hoorn. Het ingestorte graf van de regentenfamilie Carbasius werd jaren geleden op initiatief van John Lamers van Oud Hoorn al opgeknapt.

Ook nieuwere grafmonumenten in Hoorn komen op de gemeentelijke monumentenlijst, zoals het graf van Aafje Dell en Dieuw van Vliet op de algemene begraafplaats aan de Berkhouterweg. Beiden hebben zich in de Tweede Wereldoorlog ingezet voor het laten onderduiken van Joodse inwoners van Hoorn, waarvoor ze later werden onderscheiden met de Yad Vashem medaille voor kregen.

Andere graven die beschermd worden zijn op de algemene begraafplaats Zwaag het grafmonument van burgemeester Ooijevaar en het grafmonument van burgemeester Dibbits, op de protestantse begraafplaats Blokker het grafmonument van schoolmeester Mantel en het grafmonument van burgemeester J. Koster, op de rooms-katholieke begraafplaats Blokker het zustergraf uit 1922 en op de rooms-katholieke begraafplaats Zwaag het grafmonument van burgemeester J. Wiering.

Volgens wethouder Judith de Jong zijn het niet alleen de grafmonumenten die bescherming verdienen, maar ook de verhalen die er bij horen: ,,Deze plekken vertellen het verhaal over hoe we vroeger met de dood omgingen, en verhalen over belangrijke mensen en gebeurtenissen uit onze geschiedenis.’’

Alle betrokkenen, ook de rechthebbenden van de graven, zijn van het voornemen van de gemeente op de hoogte gebracht en om een reactie gevraagd. De Commissie voor Monumenten en Welstand moet nog een advies geven over het voorstel. Hierna kan een definitief besluit worden genomen. Ook na de aanwijzing tot gemeentelijk monument blijven de rechthebbenden verantwoordelijk voor het in stand houden van de graven. Zij kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente voor onderhoud aan deze monumenten. De gemeente stelt voor de jaren 2018, 2019 en 2020 elk jaar 5.000 euro beschikbaar voor behoud van dit erfgoed.