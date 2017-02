Motorwereld aan kogels De Weyver gelinkt

OPMEER - Aanhoudingen in een motorclub te Haarlem leiden rechtstreeks naar recente beschietingen van sportcentrum De Weyver in Hoogwoud.

Door Coen van de Luytgaarden - 2-2-2017, 23:10 (Update 2-2-2017, 23:10)

Dat zei burgemeester GertJan Nijpels van de gemeente Opmeer donderdagavond bij aanvang van de raadsvergadering. Nijpels beschikt over informatie van het openbaar ministerie dat onderzoek doet naar de handel en wandel van leden van motorclubs. Onlangs viel de politie een clubhuis in Haarlem binnen en er zijn volgens Nijpels aanwijzingen die leiden naar De Weyver. Nijpels: ,,Er zijn aanhoudingen geweest in Haarlem en...