Door de aderen van Han Reekers stroomt ketchup

Han en Thea eten 'onderweg' nog altijd geregeld bij de McDonald's. Han droomt vaak over het bedrijf.

HOORN - Met een grote glimlach keek Han Reekers (75) naar de bioscoophit ’The founder’, over het leven van McDonald’s-oprichter Ray Kroc. Niet zo vreemd: de Hoornaar kende Kroc. Mede dankzij Reekers werd McDonald’s groot in Nederland. Samen met zijn vrouw Thea (64) blikt hij terug op de tijd waarin ’niemand zat te wachten op die gekke, dunne frietjes’.

Door Jeroen Haarsma - 4-2-2017, 8:39 (Update 4-2-2017, 8:39)

Een muziekkorps en padvinders: ze horen bij het openen van een nieuwe zaak in de jaren zeventig. En dus is het in Zaandam,...