Enkhuizerzand gaat drastisch op de schop

Impressie van het nieuwe strand van Enkhuizen.

ENKHUIZEN - Het recreatieoord Enkhuizerzand gaat drastisch op de schop als het bedrijf Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand BV eind maart groen licht krijgt om het gebied te herontwikkelen. De camping, het strand, de reddingsbrigadepost en de zeilschool worden verplaatst, een deel van de Kooizandweg verlegd en op de voormalige plek van de seizoenscamping verrijst een waterrijk vakantiepark met tweehonderd villa’s.

Door Paul Gutter - 2-2-2017, 20:15 (Update 2-2-2017, 20:15)

Dat blijkt uit de twee planvarianten die afgelopen woensdag aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd. Het verschil in de twee varianten zit hem in de opzet van het vakantiepark, verder zijn ze identiek. Bij de gemeente heerst enthousiasme over de plannen. „De gemeenteraad applaudisseerde zelfs na afloop van de presentatie, dat is toch wel heel opmerkelijk”, aldus burgemeester Jan Baas. Ook Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap hebben geen bezwaren. Dat wil niet zeggen dat alles nu al in kannen en kruiken is, want over financiën wordt in deze fase nog niet gesproken. De komende weken worden andere belanghebbenden in het gebied en inwoners van Enkhuizen geïnformeerd, zodat ook zij hun mening en bevindingen kenbaar kunnen maken.

Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de plannen op basis van kwaliteit en of ze aan de minimale eisen voldoen, zonder kennis van de financiële bepalingen. Medio maart brengen zij hun advies uit aan het college, waarna ook het kostenplaatje erbij wordt gepakt. „Maar een van de minimale eisen was dat het hele plan budgettair neutraal (lees: met gesloten beurzen) moet worden uitgevoerd”, aldus projectleider Jan Slagter van de gemeente.