VVD: Veel meer woningen in W-Friesland

Foto Theo Groot Metselaar Ruud Plat aan de slag op een project van Aannemingsbedrijf Kuin in de Hoornse wijk Bangert en Oosterpolder.

HOORN - De VVD-fracties in de West-Friese gemeenteraden willen zich sterk maken voor een aanzienlijke uitbreiding van grond voor woningbouw in de regio. De liberalen vinden dat hier veel meer woningen moeten komen dan provinciale verwachtingen aangeven. De provincie verwacht in de komende twintig jaar een groei van de bevolking en denkt dat er in de Metropoolregio Amsterdam behoefte is aan 200.000 extra woningen, terwijl dat voor Noord-Holland-noord beperkt kan blijven tot 20.000. Dat staat in de notitie Verkenningen 2050. ,,We moeten zorgen dat we een groter deel van de taart naar ons toe halen’’, stelt het Hoornse VVD-raadslid Chris de Meij.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 2-2-2017, 19:00 (Update 2-2-2017, 19:00)