Enkhuizer Alternatief wil onderzoek begraafplaats

ENKHUIZEN - Het Enkhuizer Alternatief doet een beroep op de gezamenlijke rekenkamercommissie van de SED-gemeenten om de financiële huishouding van de algemene begraafplaats in Enkhuizen door te lichten. ,,Het is de laatste mogelijkheid om zaken duidelijk en helder te krijgen’’, zegt Hans Langbroek van de eenmansfractie.

Door Paul Gutter - 1-2-2017, 19:43 (Update 1-2-2017, 19:43)

Het raadslid stelde in 2014 al eens schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders over het financiële reilen en zeilen van de begraafplaats, die eigendom is van de gemeente. Dit na kritiek op de forse verhoging van...