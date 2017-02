Nieuw leven voor winkelpand Bagijnhof

Foto Google Streetview Het winkelpand wordt in drieën gesplitst.

MEDEMBLIK - Het voormalige winkelpand van Expert aan de Bagijnhof in Medemblik wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe invulling.

Door Connie Vertegaal - 1-2-2017, 19:33 (Update 1-2-2017, 19:33)

Rob en Wendy Houtsma uit Hauwert hebben het pand aangekocht en gaan de winkelruimte in drieën splitsen en verhuren. In één deel start fotograaf Marcel Rob een foto-studio. Medemblikse Anouk Haakman begint er een winkel voor haken, breien en workshops. De opening is waarschijnlijk in mei. Voor een derde unit wordt nog een kandidaat gezocht. ,,Misschien komen daar kleine kantoortjes’’, zegt Wendy Houtsma....