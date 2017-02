Dit jaar nieuwbouw in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST - Al jaren zit Zwaagdijk-Oost te springen om nieuwe woningen, eindelijk is het zover: Bouwfonds gaat bouwen. Wethouder Hans Tigges: ,,De paal gaat dit jaar nog de grond in.’’

Door Connie Vertegaal - 1-2-2017, 20:31 (Update 1-2-2017, 20:31)

Projectontwikkelaars Bouwfonds en Huizon hebben de beoogde bouwgrond al jaren in bezit. Huizon zou als eerste moeten beginnen, maar dat gebeurde niet. De gemeente kon na vijf jaar de fasering aanpassen van het plan. ,,Per 17 januari konden we dat doen en dat hebben we meteen gedaan’’, zegt Tigges.

Dinsdag heeft de gemeente...