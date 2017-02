Grootslag bekijkt hellingbaan Schoof

WERVERSHOOF - Ans Bakker uit Wervershoof heeft de toezegging van eigenaar Het Grootslag gekregen dat de toegangssituatie bij De Schoof in Wervershoof onderzocht gaat worden. Volgens Ans is de bocht die zij moet maken met haar scootmobiel veel te krap.

Door Anouk Haakman - 1-2-2017, 18:28 (Update 1-2-2017, 18:30)

Ans heeft afgelopen week een gesprek gehad met Het Grootslag. ,,Ik was volgens hen de enige die er last van heeft, maar ik spreek veel meer mensen die de bocht ook te krap vinden. Na het bericht in de krant heb ik...