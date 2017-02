Jong en oud samen in speel- en beweegtuin Hoorn

Afbeelding De Boer Speeltoestellen Een impressie van de speelplek met beweegtuin in de Grote Waal.

HOORN - Bij de Sterflats in de Grote Waal komt een beweeg- en ontmoetingstuin, voor jonge gezinnen met kinderen én voor ouderen. De tuin is gericht op beweging, maar ook op ontmoeting tussen mensen van verschillende leeftijdsgroepen. Uniek voor Nederland? De gemeente sluit het niet uit. ,,In elk geval voor Hoorn’’, lacht gemeentewoordvoerster Jara Hof.

Door Eric Molenaar - 1-2-2017, 19:00 (Update 1-2-2017, 19:00)

Er wordt bijna 80.000 euro geïnvesteerd in de tuin, die wordt aangelegd tussen de derde Sterflat en de nieuwbouw. Dat gebeurt in april, zodra de nieuwe inrichting...