Hoorn naar Rijk voor actie tegen precario

HOORN - De gemeente Hoorn heeft haar hoop gericht op de rijksoverheid voor het beëindigen van de mogelijkheid om precariobelasting te heffen op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven als energieleveranciers, waterleidingmaatschappijen en het hoogheemraadschap. Het is Hoorn een doorn in het oog dat een aantal gemeenten - in West-Friesland zijn dat Stede Broec en Drechterland - de nutsbedrijven deze belasting in rekening brengen. Het betekent namelijk dat de betrokken bedrijven de extra kosten doorberekenen aan de inwoners in het hele gebied.

Door Eric Molenaar - 1-2-2017, 13:54 (Update 1-2-2017, 13:54)