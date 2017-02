Late beslissers voor kaartje Dilana Smith in Midwoud

Foto PR Dilana Smith.

MIDWOUD - Snertpop Midwoud baalt een tikkie van de late beslissers in het dorp. De kaartverkoop voor het concert van Dilana Smith deze zaterdag verloopt stroperig.

Door Anouk Haakman - 1-2-2017, 13:22 (Update 1-2-2017, 13:22)

Uit het hele land zijn kaarten besteld, maar in Mid- en Oostwoud is het publiek afwachtend. ,,Het is vreemd. Al haar optredens zitten vol, behalve hier’’, zegt Michiel Baas van de organisatie.

Hij weet uit ervaring dat zijn dorpsgenoten niet de snelste zijn met de aanschaf van kaarten. ,,Alles op het laatste moment hè. Maar wij zouden graag al willen weten of het de goeie kant op gaat.’’

Rockchick Dilana Smith heeft in het verleden hits gescoord als ’Do you now’ en ’To all planets’, maar werd opnieuw bekend door haar deelname aan The Voice, waar zij begin januari door stemproblemen uit werd geknikkerd. ,,Dat was balen, voor haar en voor ons, maar het blijft een steengoede zangeres’’, zegt Baas.

Hij hoopt op een eindspurt. ,,Er wordt vaak gezegd ’dat hier nooit wat te doen is’. Dus wij organiseren iets extra’s. Als het niks wordt, dan houden we het voortaan bij Snertpop.’’

Het voorprogramma is van Moers. Aanvang 20 uur in Café de Post. Kaartjes à 10 euro te krijgen via snertpop.nl.