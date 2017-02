Helft van terrein Stadswerf in Zwaag vervuild

Illustratie De Geus Bouw Impressie van de bedrijfsunits op de plek van de gesloopte Stadswerf.

ZWAAG - Oud-wethouder Henk Hansen van Hoorn en Alkmaar laat met zijn vastgoedbedrijf Neo Negotium BV binnenkort veertien bedrijfsunits bouwen op de plek van de vroegere Stadswerf van de gemeente Hoorn. Op het terrein op De Oude Veiling in Zwaag zouden eigenlijk 28 van deze bedrijfsruimtes komen, maar de helft van het terrein blijkt vervuild met zout dat voorheen voor de gladheidsbestrijding in de werf lag opgeslagen.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 1-2-2017, 16:30 (Update 1-2-2017, 16:30)

„De zoutverontreiniging moeten we als gemeente saneren. We hebben goede hoop dat we hierna nog...