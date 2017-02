Nieuwe citymanager: ’Look and feel Enkhuizen uitdragen’

Foto Theo Groot Citymanager Paul Folgers: „We moeten komen tot een ’theater van beleving’.”

ENKHUIZEN - De beleving van Enkhuizen versterken met ondernemers en met de bewoners. Dat ziet Paul Folgers, de nieuwe citymanager van Enkhuizen, als zijn grote opdracht. „Met alle betrokken partijen moeten we komen tot een gezamenlijke aanpak om de ’look and feel’ van de stad uit te dragen.’’

Door Theo Groot - 1-2-2017, 10:22 (Update 1-2-2017, 10:23)

Op die manier wordt de stad een ’theater van beleving’. ,,En ik heb het gevoel gekregen dat de wil er is in Enkhuizen, anders was ik er niet aan begonnen.”

De 59-jarige inwoner van Alkmaar...