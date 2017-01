Vijf gewonden bij ernstig ongeval Spierdijk

SPIERDIJK - Bij een ongeval op de N507 ter hoogte van de Spierdijkerweg zijn dinsdagavond twee auto’s op elkaar gebotst. Hierbij raakten vijf personen gewond, waarvan één ernstig.

Door Internetredactie - 31-1-2017, 19:47 (Update 31-1-2017, 21:13)

De persoon die ernstig gewond raakte, is met spoed naar het VU in Amsterdam vervoerd. Over de toestand van de andere gewonden is nog niets bekend.

De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.