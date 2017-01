Trailer van ’Thuishaaldertjes’ wordt ook goed bekeken

ENKHUIZEN - Hij gaat nog niet zo viraal als het filmpje van ’Zondag met Lubach’ over president Trump, maar de trailer voor de Enkhuizer theatervoorstelling ’De Thuishaaldertjes’ wordt niettemin ook goed bekeken. Via Facebook en YouTube al bijna 12.000 keer in slechts een paar dagen tijd.

Door Paul Gutter - 31-1-2017, 20:00 (Update 31-1-2017, 20:00)

Het door producent Frans van Leeuwen gemonteerde filmpje duurt ruim twee minuten en wisselt archiefbeelden uit de hongerwinter af met stukjes uit de zes uitverkochte theatervoorstellingen van ’De Thuishaaldertjes’ in december.

Afgelopen vrijdag startte de kaartverkoop...