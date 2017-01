Postcommandant zoekt verhaal van korps Stede Broec

Een autobrand in Stede Broec, ook uit het archief. Bekijk Fotoserie

BOVENKARSPEL - Zouden de inwoners van Stede Broec beseffen dat er een tijd was dat het lokale brandweerkorps over vierhonderd man beschikte!?

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 17:39 (Update 31-1-2017, 17:40)

Postcommandant William van Polen vindt het een geweldig verhaal. ,,Het was in de periode dat iedere man tussen de 25 en 50 automatisch dienstplichtig was als het om het brandweerkorps ging. Dus hadden we hééél veel vrijwilligers...’’

Net zoals het feit dat de brandweer ooit met ladderdragers en zeildragers werkte. ,,Die ladders werden tegen het buurhuis van een brandend huis gezet....