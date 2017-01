VVD Medemblik vraagt college om opheldering rond Grietje Slagterlaan Wognum

WOGNUM - Mark Raat (VVD) wil opheldering over de kwestie rondom de twee nieuwe flats aan de Grietje Slagterlaan in Wognum. Omwonenden denken dat het gaat om tijdelijke woningbouw voor statushouders en starters, terwijl verhuurder De Woonschakel vrij blijkt om de huizen te laten staan. Wethouder Hans Tigges mag het uitleggen.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 17:37 (Update 31-1-2017, 17:37)

Raat stelde dinsdag schriftelijke vragen naar aanleiding van berichtgeving in deze krant, want hij snapt er niks meer van. Ook met de gemeenteraad is volgens hem altijd gecommuniceerd dat het gaat...