De ’Pekelharinghavenpauw’ wordt gemist na vogelgriepdrama in Medemblik

Foto Stadshavens Medemblik De Pekelharinghavenpauw.

MEDEMBLIK - Hij zal gemist worden. Ook de ’Pekelharinghavenpauw’ is samen met alle andere vogels van kinderboerderij ’t Langoortje in Medemblik afgemaakt, nadat er vorige week vogelgriep was vastgesteld.

Door Anouk Haakman - 31-1-2017, 17:26 (Update 31-1-2017, 17:26)

Met zijn verenpracht was de vogel dé blikvanger van het parkje. Kinderen kwamen speciaal voor hem. Ook de bewoners en gebruikers van de Pekelharinghaven kenden de pauw goed. Hij ging namelijk geregeld aan de wandel om hier en daar een hapje te scoren. ,,Soms zat hij hier op het bankje te wachten tot hij iets kreeg’’, zegt Henk Voorhans van het Havenkantoor. ,,Hij kwam ook wel eens binnen. Lawaai kon-ie goed maken, maar dat vond ik wel grappig.’’

Samen met zijn wijfje kreeg de pauw twee kinderen op de boerderij, een jongens- en een meisjespauw. Het hele pauwengezin is geruimd. Agnes de Jong van ’t Langoortje vindt het verschrikkelijk. ,,Je krijgt nooit meer zo’n pauw. Hij was tam, maar niet té tam. Nieuwe pauwen zijn ook erg duur.’’

Een paar geiten en hangbuikzwijntjes zijn nog de enige overgebleven bewoners. Waarschijnlijk zullen de nieuwe vogels pas in het voorjaar komen.