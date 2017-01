Kunst kleurt een kaal pand in Enkhuizer Westerstraat

Eigen foto Maarten Vet aan het werk in de Pop Up Art Gallery.

ENKHUIZEN - Genoeg lege panden en een beetje reuring is nooit weg. Ziedaar: de Pop-Up Art Gallery Enkhuizen is geboren. Een verrijking voor jonge Enkhuizer kunstenaars.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 16:49 (Update 31-1-2017, 16:49)

Het idee komt van Leo, oud-medewerker van Jan Bruin, eigenaar van het pandje Westerstraat 13. Om privé redenen wil hij niet met zijn achternaam in de krant, maar hij maakt zich graag druk om jonge kunstenaars in Enkhuizen een platform te geven. Bovendien is een beetje cultuur nooit weg.

,,Ik liep al een tijdje met het idee....