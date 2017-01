’Tikkende tijdbom’ twee jaar vast

ALKMAAR - Aan Ugur A. (29) uit Hoorn is door de rechtbank in Alkmaar opname in een inrichting voor stelselmatige daders (isd) opgelegd. De maatregel houdt in dat A. twee jaar vast zit, tenzij hij meewerkt aan een succesvolle behandeling. De officier van justitie noemde A. tijdens de rechtszitting een tikkende tijdbom.

Door Van een medewerker - 31-1-2017, 15:42 (Update 31-1-2017, 15:42)

De man had op 26 oktober een reeks delicten gepleegd. Nadat hij die avond op de fiets zonder licht tegen een Volvo was aangereden, rukte hij agressief aan het portier...