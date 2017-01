Spelers van HBV en De Flinters hopen via kwalificatietoernooi op het NK badminton

Archieffoto Theo Groot Chloë Mayer komt vrijdag maar liefst drie keer in actie tijden het kwalificatietoernooi van het NK badminton in Almere.

HOORN - In Topsportcentrum Almere wordt dit weekend het Nederlands kampioenschap badminton gespeeld. Een aantal West-Friese spelers probeert zich vrijdag via het kwalificatietoernooi bij de 155 badmintonners te slaan die op zaterdag en zondag spelen om de prijzen.

Door Redactie West Friesland - 31-1-2017, 13:47 (Update 31-1-2017, 14:12)

Die eerste dag van het toernooi wordt voor Chloë Mayer (foto) een drukke. Het pas vijftienjarige talent uit Hoorn - in eigen stad spelend voor eredivisionist Hoornse BV - probeert zich op maar liefst drie onderdelen te plaatsen voor het titeltoernooi.

Samen met Dennis Koppen speelt Mayer aan het einde van de ochtend eerst in het gemengd dubbelspel, hierin treffen zij Noah Jongen en Ilke Dols. Aan de zijde van Meike Versteeg komt de Hoornse vervolgens in actie in het vrouwen dubbelspel tegen Corine Breukers en Maureen Zewald en tot slot wacht aan het einde van de middag het enkelspel nog voor de tiener. Hierin neemt zij het op tegen Demi Lensselink.

Mayer is niet de enige speelster uit West-Friesland - of die in deze regio namens een club actief is - die meedoet aan het kwalificatietoernooi. Nick Veerman, eveneens van Hoornse BV, doet in het mannen dubbelspel een gooi naar een plekje in het hoofdtoernooi. Hij speelt met Menno de Vor tegen Jorrit de Ruiter en Jordy Hilbink. Feng Groothuijse is de derde HBV’er die in Almere in actie komt. Zij probeert zich te kwalificeren voor het enkelspel.

Van De Flinters uit Grootenbroek komen Monique Slaman en Jasmine Paap in het kwalificatietoernooi samen uit in het vrouwen dubbelspel. Zij staan tegenover Romy de Laak en Thirza Latupeirissa.