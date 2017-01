Politiehelikopter landt voor schaap in nood in Abbekerk

ABBEKERK - De bemanning van een politiehelikopter is dinsdagochtend een schaap te hulp geschoten in Abbekerk. Het dier lag op zijn rug in een weiland langs de A7.

Door Frank van der Molen - 31-1-2017, 12:29 (Update 31-1-2017, 12:33)

Bij de politie was rond 9.00 uur een melding over het dier binnengekomen en agenten waren in een politieauto onderweg. Op de plek aangekomen bleek dat zij niet gemakkelijk bij het schaap konden komen.

Een politiehelikopter was in de buurt bezig met een surveillancevlucht en de bemanning zag het schaap vanuit de lucht al snel liggen. Men besloot om de heli aan de grond te zetten om het dier weer op vier poten te krijgen en dat lukte.