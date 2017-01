Schijnbeweging GB wekt boosheid, Radboud gered

WOGNUM - Kasteel Radboud kan dit jaar open blijven. De gemeenteraad trok gisteren 56.000 euro uit voor het kasteel. Maar een plan om met drie musea en Stadshavens de citymarketing van Medemblik een impuls te geven is definitief naar de prullenbak verwezen. Tot boosheid en frustratie van de betrokkenen.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 30-1-2017, 22:55 (Update 30-1-2017, 22:55)

Het afgelopen jaar werkten het Bakkerijmuseum, het Stoommachinemuseum, kasteel Radboud en Stadshavens in stilte aan dit plan. Ze wilden een eigen promotiebureau beginnen dat de bezoekerscijfers in Medemblik op had moeten krikken, waardoor...