Martinuscollege in Grootebroek gaat voor gezonde voeding

GROOTEBROEK - Wat is eigenlijk gezonde voeding? En hoe krijg je pubers zover dat ze gezond gaan eten? Een onderwerp dat het Martinuscollege in Grootebroek bezighoudt.

Door Tanja Koopen - 30-1-2017, 17:39 (Update 30-1-2017, 17:39)

De school wil een ’gezonde school’ zijn. Niet alleen met meer gezonde producten in de schoolkantine en door sinds begin dit jaar volledig rookvrij als school door het leven te gaan, ook door watertappunten in school te plaatsen en leerlingen in lessen te stimuleren om gezonde voeding te gebruiken.

Ouders

De oudervereniging haakt daar nu bij aan met...